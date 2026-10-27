Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум

Стратегический нефтяной резерв США сократился до 282,6 млн баррелей в конце отчетной недели, завершившейся 23 октября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минэнерго.

При этом запасы продолжают обновлять минимальные значения с октября 1982 года.

За неделю стратегические запасы нефти США сократились примерно на 100 тыс. баррелей. Более низкий уровень был зарегистрирован в 1982 году в конце отчетной недели, завершившейся 15 октября, - 280,802 млн баррелей.

Запасы нефти в стратегическом резерве США начали обновлять минимумы 1982 года в конце августа. В начале октября показатель снизился до 283 млн баррелей.

Стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП.