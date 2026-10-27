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    Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 02:07
    Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум

    Стратегический нефтяной резерв США сократился до 282,6 млн баррелей в конце отчетной недели, завершившейся 23 октября.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минэнерго.

    При этом запасы продолжают обновлять минимальные значения с октября 1982 года.

    За неделю стратегические запасы нефти США сократились примерно на 100 тыс. баррелей. Более низкий уровень был зарегистрирован в 1982 году в конце отчетной недели, завершившейся 15 октября, - 280,802 млн баррелей.

    Запасы нефти в стратегическом резерве США начали обновлять минимумы 1982 года в конце августа. В начале октября показатель снизился до 283 млн баррелей.

    Стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП.

    Стратегические запасы нефти Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları 40 illik minimumu yeniləyib
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