Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
- 27 октября, 2026
- 02:07
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Стратегический нефтяной резерв США сократился до 282,6 млн баррелей в конце отчетной недели, завершившейся 23 октября.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минэнерго.
При этом запасы продолжают обновлять минимальные значения с октября 1982 года.
За неделю стратегические запасы нефти США сократились примерно на 100 тыс. баррелей. Более низкий уровень был зарегистрирован в 1982 году в конце отчетной недели, завершившейся 15 октября, - 280,802 млн баррелей.
Запасы нефти в стратегическом резерве США начали обновлять минимумы 1982 года в конце августа. В начале октября показатель снизился до 283 млн баррелей.
Стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП.