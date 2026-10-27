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    ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları 40 illik minimumu yeniləyib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 02:22
    ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları 40 illik minimumu yeniləyib

    ABŞ-nin strateji neft ehtiyatı oktyabrın 23-də başa çatan hesabat həftəsinin sonunda 282,6 milyon barelə enib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Energetika Nazirliyinin məlumatları göstərir. Bununla yanaşı, ehtiyatlar 1982-ci ilin oktyabrından bəri minimum səviyyəni yeniləməyə davam edir.

    ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları bir həftə ərzində təxminən 100 min barel azalıb. Ən aşağı səviyyə 1982-ci ildə, 15 oktyabrda bitən hesabat həftəsinin sonunda 280,802 milyon barel olaraq qeydə alınıb.

    ABŞ-nin strateji ehtiyatındakı neft ehtiyatları 1982-ci ilin ən aşağı səviyyələrini avqustun sonunda yeniləməyə başlayıb. Oktyabrın əvvəlində bu göstərici 283 milyon barelə enib.

    Strateji neft ehtiyatı 1975-ci ildə ABŞ Konqresinin qərarı ilə yeni fövqəladə hallar halında qlobal enerji böhranından sonra yaradılıb.

    Strateji neft ehtiyatı ABŞ Energetika Nazirliyi
    Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
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