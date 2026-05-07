    Xəzər rayonunda 6 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Xəzər rayonunda 6 kiloqramdan çox narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xəzər Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbiri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 31 yaşlı Sənan Muxtarov saxlanılıb.

    Araşdırma zamanı ondan ümumilikdə 6 kiloqram 765 qram həşiş və marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxs narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə S.Muxtarov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Narkotik maddələr
    МВД: В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотиков

