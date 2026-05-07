МВД: В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотиков

В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, задержан 31-летний Санан Мухтаров, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

У задержанного обнаружено и изъято в общей сложности 6,765 кг гашиша и марихуаны. Установлено, что Мухтаров приобрел наркотические средства с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С.Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.