Дональд Туск отказался идти на компромисс с президентом Польши по вопросу Конституционного суда

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен идти на компромисс с президентом Каролем Навроцким в споре о работе Конституционного суда страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом глава правительства заявил в вечернем обращении к нации.

"Мы слишком долго ждали этого сокровища - независимой и демократической Польши, чтобы теперь испугаться и уступить", - подчеркнул Туск.

Премьер-министр обвинил действующего президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в подрыве верховенства права в стране.

"В правовом государстве политик не может вмешиваться в работу суда, раздавать распоряжения и запугивать судей, даже если он президент", - заявил глава польского правительства.