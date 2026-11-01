Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Дональд Туск отказался идти на компромисс с президентом Польши по вопросу Конституционного суда

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 00:18
    Дональд Туск отказался идти на компромисс с президентом Польши по вопросу Конституционного суда

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен идти на компромисс с президентом Каролем Навроцким в споре о работе Конституционного суда страны.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом глава правительства заявил в вечернем обращении к нации.

    "Мы слишком долго ждали этого сокровища - независимой и демократической Польши, чтобы теперь испугаться и уступить", - подчеркнул Туск.

    Премьер-министр обвинил действующего президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в подрыве верховенства права в стране.

    "В правовом государстве политик не может вмешиваться в работу суда, раздавать распоряжения и запугивать судей, даже если он президент", - заявил глава польского правительства.

    Дональд Туск Кароль Навроцкий Польша
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    00:18
    Дональд Туск отказался идти на компромисс с президентом Польши по вопросу Конституционного суда
    Другие страны
    23:51
    Рубио призвал не использовать торговлю продовольствием для политического давления
    Другие страны
    23:32
    Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника ООН в плену у хуситов
    Другие страны
    23:11
    Семь стран ОПЕК+ договорилась не менять квоту на нефтедобычу в декабре
    Энергетика
    22:55
    На акциях протеста во Франции задержаны более 420 человек - Обновлено
    Другие страны
    22:43
    Фото
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии
    Индивидуальные
    22:41
    Фото
    В рамках Бакинского фестиваля искусств показан спектакль "Зикра: Ночь воспоминаний"
    Kультурная политика
    22:30
    В Нигерии выявили два случая с подозрением на лихорадку Эбола
    Другие страны
    22:15
    Задержан глава Стамбульской фондовой биржи
    В регионе
    Лента новостей