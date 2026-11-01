В Болгарии пройдет второй тур президентских выборов

В Болгарии 1 ноября состоится второй тур выборов президента и вице-президента страны, в котором примут участие две пары кандидатов.

Как передает Report, за пост главы государства поборются Илияна Йотова, баллотирующаяся вместе с Кирилом Вылчевым, и Андрей Гюров, кандидатом в вице-президенты от которого выступает Георгий Кандев.

Голосование начнется в 09:00 по бакинскому времени и продлится до 22:00. На территории страны откроются более 12 тыс. избирательных участков, на которых смогут проголосовать около 6,6 млн граждан.

Дополнительные участки будут работать в 60 странах для болгарских граждан, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Одновременно избирается вице-президент.

Во втором туре победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.