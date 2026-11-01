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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Болгарии пройдет второй тур президентских выборов

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 01:20
    В Болгарии пройдет второй тур президентских выборов

    В Болгарии 1 ноября состоится второй тур выборов президента и вице-президента страны, в котором примут участие две пары кандидатов.

    Как передает Report, за пост главы государства поборются Илияна Йотова, баллотирующаяся вместе с Кирилом Вылчевым, и Андрей Гюров, кандидатом в вице-президенты от которого выступает Георгий Кандев.

    Голосование начнется в 09:00 по бакинскому времени и продлится до 22:00. На территории страны откроются более 12 тыс. избирательных участков, на которых смогут проголосовать около 6,6 млн граждан.

    Дополнительные участки будут работать в 60 странах для болгарских граждан, проживающих или временно находящихся за рубежом.

    Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Одновременно избирается вице-президент.

    Во втором туре победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

    Болгария Президентские выборы
    Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək
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