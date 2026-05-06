    ЦБА: Избыточная ликвидность оценивается почти в 4 млрд манатов

    • 06 мая, 2026
    • 12:17
    ЦБА: Избыточная ликвидность оценивается почти в 4 млрд манатов

    На конец апреля текущего года избыточная ликвидность банковского сектора Азербайджана составила 3,8 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

    Он напомнил, что на конец 2025 года эта цифра составляла 2,9 млрд манатов.

    "Центробанку, используя инструменты в рамках монетарной политики, удалось удержать индекс референтной процентной ставки на уровне, близком к учетной ставке. 89% операций по стерилизации ликвидности проведены посредством недельных депозитных аукционов", - отметил Кязымов.

