ЦБА: Избыточная ликвидность оценивается почти в 4 млрд манатов
Финансы
- 06 мая, 2026
- 12:17
На конец апреля текущего года избыточная ликвидность банковского сектора Азербайджана составила 3,8 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что на конец 2025 года эта цифра составляла 2,9 млрд манатов.
"Центробанку, используя инструменты в рамках монетарной политики, удалось удержать индекс референтной процентной ставки на уровне, близком к учетной ставке. 89% операций по стерилизации ликвидности проведены посредством недельных депозитных аукционов", - отметил Кязымов.
