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    У главы Нацбанка Украины проводятся обыски

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 11:02
    У главы Нацбанка Украины проводятся обыски

    Проводятся обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в политических кругах.

    Отмечается, что обыск проводится Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Эту информацию подтвердили первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк и депутат Алексей Гончаренко

    Другие подробности не приводятся.

    Андрей Пышный обыск Нацбанк Украины Украина
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