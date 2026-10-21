У главы Нацбанка Украины проводятся обыски
В регионе
- 21 октября, 2026
- 11:02
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Проводятся обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в политических кругах.
Отмечается, что обыск проводится Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Эту информацию подтвердили первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк и депутат Алексей Гончаренко
Другие подробности не приводятся.
Последние новости
12:24
Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земельВнутренняя политика
12:22
ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридораИнфраструктура
12:20
Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и ИраномВ регионе
12:20
ЕБРР: Средний коридор обладает потенциалом, выходящим за пределы транспортной отраслиИнфраструктура
12:17
Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистовВнутренняя политика
12:16
Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 разИКТ
12:15
ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компанийФинансы
12:15
Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодноНаука и образование
12:10
В Венгрии задержан бывший глава ЦентробанкаДругие страны