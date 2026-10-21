У главы Нацбанка Украины проводятся обыски

Проводятся обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в политических кругах.

Отмечается, что обыск проводится Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Эту информацию подтвердили первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк и депутат Алексей Гончаренко

Другие подробности не приводятся.