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    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов

    Футбол
    • 21 октября, 2026
    • 16:49
    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов

    Во Франции перенесли футбольный матч Лиги 1 "Тулуза" - "Труа" из-за протестов.

    Как сообщает Report со ссылкой на RMC Sport, матч, изначально назначенный на 24 октября, перенесли на следующий день.

    Эта мера обусловлена массовыми протестами, которые охватили всю страну. Протестующие выступают против роста цен на топливо и снижения покупательской способности населения. Согласно информации МВД Франции, по всей стране состоялось 110 манифестаций, в которых приняли участие 550 тыс. человек.

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