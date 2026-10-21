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    Fransa çempionatının oyununun vaxtı etiraz aksiyalarına görə dəyişdirilib

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:33
    Fransa çempionatının oyununun vaxtı etiraz aksiyalarına görə dəyişdirilib

    Fransa Liqa 1-də keçirilməsi planlaşdırılan "Tuluza" - "Trua" oyununun vaxtı dəyişdirilib.

    "Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, buna ölkədə keçirilən etiraz aksiyaları səbəb olub.

    Daha əvvəl oktyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulan oyun oktyabrın 25-də baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, Fransa Daxili İşlər Nazirliyi etriazçıların sayının təxminən 550 000 nəfər olduğunu açıqlayıb.

    Fransa Liqa 1 Fransada etiraz aksiyaları Tuluza FK
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