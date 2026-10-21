Fransa çempionatının oyununun vaxtı etiraz aksiyalarına görə dəyişdirilib
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 16:33
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Fransa Liqa 1-də keçirilməsi planlaşdırılan "Tuluza" - "Trua" oyununun vaxtı dəyişdirilib.
"Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, buna ölkədə keçirilən etiraz aksiyaları səbəb olub.
Daha əvvəl oktyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulan oyun oktyabrın 25-də baş tutacaq.
Xatırladaq ki, Fransa Daxili İşlər Nazirliyi etriazçıların sayının təxminən 550 000 nəfər olduğunu açıqlayıb.
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