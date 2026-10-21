Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке

Французская национальная база данных домашних животных (I-CAD) Министерства сельского хозяйства подверглась кибератаке.

Как передает Report, об этом сообщили изданию Le Figaro в компании.

"Полученная доступная информация включает имена и фамилии владельцев, а также данные, касающиеся идентификации животного. Атака не коснулась банковских реквизитов, паролей, почтовых адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров", - отметили в компании.

Хотя на французском сайте Breaches упоминалась база данных из 50 тыс. ветеринаров, выставленных на продажу в даркнете, администратор I-CAD заверяет, что "расследование не выявило доступ к данным, касающихся ветеринаров".

Платформа I-CAD, где зарегистрировано почти 42 млн домашних животных, уже становилась жертвой кибератаки в 2025 году.