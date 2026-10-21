Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 16:47
    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке

    Французская национальная база данных домашних животных (I-CAD) Министерства сельского хозяйства подверглась кибератаке.

    Как передает Report, об этом сообщили изданию Le Figaro в компании.

    "Полученная доступная информация включает имена и фамилии владельцев, а также данные, касающиеся идентификации животного. Атака не коснулась банковских реквизитов, паролей, почтовых адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров", - отметили в компании.

    Хотя на французском сайте Breaches упоминалась база данных из 50 тыс. ветеринаров, выставленных на продажу в даркнете, администратор I-CAD заверяет, что "расследование не выявило доступ к данным, касающихся ветеринаров".

    Платформа I-CAD, где зарегистрировано почти 42 млн домашних животных, уже становилась жертвой кибератаки в 2025 году.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Хакерская атака (Кибератаки) Франция
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:54
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
    В регионе
    16:49
    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов
    Футбол
    16:47
    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке
    Другие страны
    16:42
    В Нацбанке Украины опровергли сообщения об отставке Пышного - Обновлено-2
    В регионе
    16:27
    Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажи
    Финансы
    16:23
    Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
    Другие страны
    16:10
    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет
    В регионе
    15:54
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта
    Другие
    15:53
    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
    Происшествия
    Лента новостей