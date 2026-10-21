Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажи

В Азербайджане с 1 октября изменились условия аренды жилья с обязательством последующей продажи: обновлены правила передачи договорных обязательств, повторного участия в программе и оценки кредитной истории заявителей.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, изменения направлены на повышение доступности механизма, расширение числа его участников, обеспечение прозрачности рабочих процессов и предотвращение злоупотреблений.

Согласно новым правилам, арендатор, получивший квартиру в рамках данного механизма, сможет передать свои обязательства другому лицу только спустя три года после заключения договора.

Лица, передавшие договорные обязательства, получат право повторно воспользоваться этим механизмом через пять лет со дня передачи.

Принять участие в программе смогут заявители, у которых на момент обращения отсутствует действующий ипотечный кредит, выданный за счет средств ИКГФ.

Обновлены также условия оценки кредитной истории претендентов. Механизмом смогут воспользоваться только лица с "положительной" или "удовлетворительной" кредитной историей.

Механизм аренды жилья с обязательством последующей продажи применяется в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева № 488 от 25 января 2019 года. Он предназначен для улучшения жилищных условий граждан, чьих личных накоплений недостаточно для приобретения недвижимости.

В 2020-2026 годах гражданам были предложены полностью отремонтированные квартиры в жилых комплексах, расположенных по 17 адресам в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. К настоящему времени оформлено более 10 тыс. договоров аренды.