Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить боевые действия с Россией по нынешней линии фронта, назвав такой сценарий реальным путем к завершению войны.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, согласится ли он на мирное соглашение, которое предполагает замораживание конфликта по нынешней линии соприкосновения и сохранение за Украиной более 75% ее территории, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, прямо сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны. Мы называем это прекращением огня или, как выразился президент [США Дональд] Трамп, прекращением убийств", - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, прекращение боевых действий является минимумом, который Украина на сегодняшний день ожидает от России.

Президент Украины добавил, что после этого Киев обратится к США и европейским партнерам за гарантиями безопасности.

"Самое главное - это мир, причем мир с гарантиями безопасности", - заключил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина стремится завершить войну как можно скорее, однако любое соглашение должно учитывать интересы страны и ее граждан.

Зеленский заявил, что возможное соглашение необходимо представить парламенту Украины, а его одобрение может потребовать проведения референдума.

Он также подчеркнул, что переговоры по Украине не должны проходить без участия Киева.