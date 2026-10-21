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    Zelenski: Rusiya ilə münaqişəni cəbhə boyu dondurmağa hazırıq

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Zelenski: Rusiya ilə münaqişəni cəbhə boyu dondurmağa hazırıq

    Cəbhə xətti boyunca hərbi əməliyyatların dondurulması - Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin başa çatdırılması üçün real yoldur.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    Zelenski münaqişənin hazırkı təmas xətti boyunca dondurulmasını və ərazisinin 75 %-dən çoxunun Ukraynada qalmasını nəzərdə tutan sülh razılaşmasına razı olub-olmayacağı ilə bağlı suala müsbət cavab verib.

    "Bəli, elə indicə biz hər şeyi dondura bilərdik. Hesab edirəm ki, bu, bu müharibənin başa çatması üçün real yoldur. Biz bunu atəşkəs və ya Prezident Donald Trampın ifadə etdiyi kimi, hərbi əməliyyatların dayandırılması adlandırırıq", - Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.

    Zelenskinin sözlərinə görə, döyüş əməliyyatlarının dayandırılması Ukraynanın bu gün Rusiyadan gözlədiyi minimum tələbdir: "Sonra biz, təbii ki, prezidentə (ABŞ-red.)] və avropalılara müraciət edəcəyik və təhlükəsizlik zəmanətləri istəyəcəyik. Ən əsası sülhdür, özü də təhlükəsizlik zəmanətləri olan sülh".

    O həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna müharibəni ən qısa zamanda başa çatdırmağa çalışır, lakin istənilən razılaşma ölkənin və onun vətəndaşlarının maraqlarını nəzərə almalıdır.

    V.Zelenski bildirib ki, mümkün razılaşma Ukrayna parlamentinə təqdim edilməlidir, onun təsdiqlənməsi isə referendumun keçirilməsini tələb edə bilər.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna ilə bağlı danışıqlar Kiyevin iştirakı olmadan keçirilməməlidir.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта
    Zelensky says he is ready to freeze conflict with Russia along front line
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