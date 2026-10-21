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    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 15:54
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить боевые действия с Россией по нынешней линии фронта, назвав такой сценарий реальным путем к завершению войны.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

    Отвечая на вопрос, согласится ли он на мирное соглашение, которое предполагает замораживание конфликта по нынешней линии соприкосновения и сохранение за Украиной более 75% ее территории, Зеленский ответил утвердительно.

    "Да, прямо сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны. Мы называем это прекращением огня или, как выразился президент [США Дональд] Трамп, прекращением убийств", - подчеркнул президент Украины.

    По словам Зеленского, прекращение боевых действий является минимумом, который Украина на сегодняшний день ожидает от России.

    Президент Украины добавил, что после этого Киев обратится к США и европейским партнерам за гарантиями безопасности.

    "Самое главное - это мир, причем мир с гарантиями безопасности", - заключил Зеленский.

    Он также подчеркнул, что Украина стремится завершить войну как можно скорее, однако любое соглашение должно учитывать интересы страны и ее граждан.

    Зеленский заявил, что возможное соглашение необходимо представить парламенту Украины, а его одобрение может потребовать проведения референдума.

    Он также подчеркнул, что переговоры по Украине не должны проходить без участия Киева.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Режим прекращения огня
    Zelenski: Rusiya ilə münaqişəni cəbhə boyu dondurmağa hazırıq
    Zelenskyy says he is ready to freeze conflict with Russia along front line
    44 filmi
    44 filmi

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