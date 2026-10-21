Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла

Для продолжения диалога по урегулированию ближневосточного конфликта, необходимо отменить санкции.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х.

"Угрозы и санкции должны быть на практике сняты, чтобы создать условия для диалога. Нельзя ежедневно усиливать санкции и давление, закрывать пути взаимодействия и при этом говорить о переговорах. Диалог на языке угроз и давления не имеет смысла", - отметил он.