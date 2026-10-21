Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
В регионе
- 21 октября, 2026
- 16:54
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Для продолжения диалога по урегулированию ближневосточного конфликта, необходимо отменить санкции.
Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х.
"Угрозы и санкции должны быть на практике сняты, чтобы создать условия для диалога. Нельзя ежедневно усиливать санкции и давление, закрывать пути взаимодействия и при этом говорить о переговорах. Диалог на языке угроз и давления не имеет смысла", - отметил он.
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