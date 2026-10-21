Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 16:54
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла

    Для продолжения диалога по урегулированию ближневосточного конфликта, необходимо отменить санкции.

    Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х.

    "Угрозы и санкции должны быть на практике сняты, чтобы создать условия для диалога. Нельзя ежедневно усиливать санкции и давление, закрывать пути взаимодействия и при этом говорить о переговорах. Диалог на языке угроз и давления не имеет смысла", - отметил он.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:54
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
    В регионе
    16:49
    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов
    Футбол
    16:47
    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке
    Другие страны
    16:42
    В Нацбанке Украины опровергли сообщения об отставке Пышного - Обновлено-2
    В регионе
    16:27
    Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажи
    Финансы
    16:23
    Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
    Другие страны
    16:10
    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет
    В регионе
    15:54
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта
    Другие
    15:53
    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
    Происшествия
    Лента новостей