İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:59
    Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir

    Yaxın Şərq münaqişəsinin nizamlanması üzrə dialoqun davam etdirilməsi üçün sanksiyaları ləğv etmək lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Dialoq üçün şərait yaratmaq məqsədilə təhdid və sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Hər gün sanksiyaları və təzyiqləri artırmaq, qarşılıqlı əlaqə yollarını bağlamaq və eyni zamanda danışıqlardan bəhs etmək olmaz. Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir", - o qeyd edib.

    Məsud Pezeşkian Yaxın Şərqdə eskalasiya İran İslam Respublikası
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
    Pezeshkian: Dialogue through pressure makes no sense
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:36
    Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir
    Region
    18:33
    Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşüb
    Diaspor
    18:20
    APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedir
    Digər ölkələr
    18:18
    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
    Energetika
    18:11
    Foto
    Video
    Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirik
    Diaspor
    18:08
    Foto
    Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilir
    Hərbi
    18:08
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaq
    Futbol
    17:54
    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    17:54
    "Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti