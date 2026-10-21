Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir
Region
- 21 oktyabr, 2026
- 16:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yaxın Şərq münaqişəsinin nizamlanması üzrə dialoqun davam etdirilməsi üçün sanksiyaları ləğv etmək lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Dialoq üçün şərait yaratmaq məqsədilə təhdid və sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Hər gün sanksiyaları və təzyiqləri artırmaq, qarşılıqlı əlaqə yollarını bağlamaq və eyni zamanda danışıqlardan bəhs etmək olmaz. Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir", - o qeyd edib.
Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
Pezeshkian: Dialogue through pressure makes no sense
Son xəbərlər
18:36
Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dirRegion
18:33
Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşübDiaspor
18:20
APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedirDigər ölkələr
18:18
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
18:11
Foto
Video
Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirikDiaspor
18:08
Foto
Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilirHərbi
18:08
FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaqFutbol
17:54
Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunubXarici siyasət
17:54
"Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılırDigər ölkələr