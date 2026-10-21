В Калининградской области потерпел крушение военный самолет
В регионе
- 21 октября, 2026
- 16:10
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Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области.
Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.
По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Летчиков госпитализировали.
Kalininqradda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb
Su-30SM military aircraft crashes in Russia's Kaliningrad region
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