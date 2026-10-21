Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 16:10
    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет

    Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области.

    Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

    Инцидент произошел в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

    По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Летчиков госпитализировали.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Военный самолет Российская Федерация (РФ)
    Kalininqradda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb
    Su-30SM military aircraft crashes in Russia's Kaliningrad region
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:54
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
    В регионе
    16:49
    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов
    Футбол
    16:47
    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке
    Другие страны
    16:42
    В Нацбанке Украины опровергли сообщения об отставке Пышного - Обновлено-2
    В регионе
    16:27
    Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажи
    Финансы
    16:23
    Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
    Другие страны
    16:10
    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет
    В регионе
    15:54
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта
    Другие
    15:53
    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
    Происшествия
    Лента новостей