В Калининградской области потерпел крушение военный самолет

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Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области.

Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Летчиков госпитализировали.