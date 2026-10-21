В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 15:53
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В Евлахской центральной районной больнице во время кесарева сечения умер младенец.
Как сообщает Report, роженица - 30-летняя жительница села Самедабад Евлахского района Чимназ Пашаева.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
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В Евлахе во время кесарева сечения умер младенецПроисшествия