В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец

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В Евлахской центральной районной больнице во время кесарева сечения умер младенец.

Как сообщает Report, роженица - 30-летняя жительница села Самедабад Евлахского района Чимназ Пашаева.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.