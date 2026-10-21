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    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 15:53
    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец

    В Евлахской центральной районной больнице во время кесарева сечения умер младенец.

    Как сообщает Report, роженица - 30-летняя жительница села Самедабад Евлахского района Чимназ Пашаева.

    По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

    Кесарево сечение Евлах
    Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb
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    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
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