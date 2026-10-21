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    Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 15:29
    Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb

    Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax rayonu rayon mərkəzi xəstəxanasında Səmədabad kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Çimnaz Elçin qızı Paşayevanın uşağı qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Mərkəzi xəstəxana Qeysəriyyə əməliyyatları Yevlax
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