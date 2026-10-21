Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2026
- 15:29
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Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax rayonu rayon mərkəzi xəstəxanasında Səmədabad kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Çimnaz Elçin qızı Paşayevanın uşağı qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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