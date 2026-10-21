Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что непосредственного вмешательства иностранных сил в прошедшие на выходных по всей стране протесты не было.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил журналистам в Дохе.

"По моему мнению, в произошедших событиях нет видимого иностранного вмешательства", - сказал он.

По его словам, было "иностранное манипулирование информацией, которое последовало уже после протестов". Французский лидер добавил, что это породило "неприемлемые и глупые комментарии многих, в том числе государственных лидеров". Он отметил, что в интернете распространили много изображений, сгенерированных ИИ.

Макрон утверждает, что "слова некоторых лиц о том, что Францию наводнили мигранты и исламисты, - абсолютная ложь". На вопрос журналиста, идет ли речь о комментариях президента США Дональда Трампа, Макрон ответил: "В числе прочих".