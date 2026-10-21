Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
- 21 октября, 2026
- 16:23
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что непосредственного вмешательства иностранных сил в прошедшие на выходных по всей стране протесты не было.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил журналистам в Дохе.
"По моему мнению, в произошедших событиях нет видимого иностранного вмешательства", - сказал он.
По его словам, было "иностранное манипулирование информацией, которое последовало уже после протестов". Французский лидер добавил, что это породило "неприемлемые и глупые комментарии многих, в том числе государственных лидеров". Он отметил, что в интернете распространили много изображений, сгенерированных ИИ.
Макрон утверждает, что "слова некоторых лиц о том, что Францию наводнили мигранты и исламисты, - абсолютная ложь". На вопрос журналиста, идет ли речь о комментариях президента США Дональда Трампа, Макрон ответил: "В числе прочих".