İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Makron: Fransadakı etirazlara xarici müdaxilə yoxdur

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:54
    Makron: Fransadakı etirazlara xarici müdaxilə yoxdur

    Həftəsonu ölkə boyunca keçirilən etiraz aksiyalarına xarici qüvvələrin birbaşa müdaxiləsi olmayıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Dohada jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Mənim fikrimcə, baş verən hadisələrdə xarici müdaxilə yoxdur", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "etirazlardan sonra baş verən xarici informasiya manipulyasiyası" olub. Fransa lideri əlavə edib ki, bu, bir çoxlarının, o cümlədən dövlət liderlərinin qəbuledilməz şərhlərinə səbəb olub. O qeyd edib ki, internetdə süni intellekt tərəfindən yaradılmış çoxsaylı görüntülər yayılıb.

    "Bəzi şəxslərin Fransanı miqrantların və islamçıların bürüdüyü barədə sözləri tamamilə yalandır", - Makron iddia edib.

    Jurnalistin söhbətin ABŞ Prezidenti Donald Trampın şərhlərindən gedib-getmədiyi barədə sualına Makron belə cavab verib: "Digərləri ilə yanaşı".

    Emmanuel Makron Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Qanunsuz miqrasiya
    Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:59
    Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir
    Region
    16:59
    Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması saziş dəyişib
    Biznes
    16:54
    Makron: Fransadakı etirazlara xarici müdaxilə yoxdur
    Digər ölkələr
    16:47
    Ukrayna Milli Bankında Pışnının istefası ilə bağlı xəbərlər təkzib edilib - Yenilənib
    Region
    16:35
    Video
    Rəhim Həsənov Premyer Liqa oyunlarındakı mübahisəli epizodları şərh edib
    Futbol
    16:33
    Hasil Abbasov: Azərbaycanda ilk dəfə vətəndaşlara "Simental" və "Holstein" cinsindən heyvanlar verilib
    Sosial müdafiə
    16:33
    İran səfirinin erməniliyi – Rubionun Səmərqəndə səfərini qısqanan diplomat
    Analitika
    16:33
    Fransa çempionatının oyununun vaxtı etiraz aksiyalarına görə dəyişdirilib
    Futbol
    16:30
    Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu dəyişib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti