Türkiyədə oğurluq edən 10 yaşlı uşağın daha 92 cinayəti ortaya çıxıb
Region
- 06 may, 2026
- 23:21
İstanbulun Sarıyer rayonunda 10 yaşlı oğlan ticarət mərkəzində bir qadının çantasını oğurlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qadın çantasının oğurluğu ilə bağlı polisə məlumat verib. Dərhal ərazidəki müşahidə kameralarına baxış keçirilib. Məlum olub ki, çantanı azyaşlı oğurlayıb və taksiyə əyləşərək ərazidən uzaqlaşıb.
Taksidə saxlanılaraq polis bölməsinə aparılan 10 yaşlı D.T. haqqında aparılan yoxlama onun əvvəllər oğurluqla bağlı 92 cinayət qeydinin olduğunu ortaya çıxarıb.
D.T. əlavə işlənmə üçün Sarıyer Yetkinlik Yaşına Çatmayanlar Bürosuna aparılıb, oğurlanan əşyalar isə sahibinə qaytarılıb. Şübhəlinin polis bölməsində dindirilməsi davam edir.
Son xəbərlər
00:07
ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıbDigər ölkələr
23:55
İsrail Livanda "Radvan" xüsusi bölməsinin komandirini öldürübDigər ölkələr
23:37
Tramp: İran nüvə silahı əldə etmək səylərindən imtina etməyə razılaşıbRegion
23:21
Türkiyədə oğurluq edən 10 yaşlı uşağın daha 92 cinayəti ortaya çıxıbRegion
23:04
Foto
"Heydər Əliyev kuboku-2026": 16 oğlan boksçumuz finalda mübarizə aparacaqKomanda
22:51
Sarkozi şərti azadlığa buraxılıbDigər ölkələr
22:44
Ayxan Hacızadə: Jan Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirikXarici siyasət
22:44
Foto
Mingəçevirdə keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
22:29