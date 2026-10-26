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    Tayvan nadir torpaq metallarının istehsalı üzrə ilk zavodu inşa etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 07:22
    Tayvan nadir torpaq metallarının istehsalı üzrə ilk zavodu inşa etməyi planlaşdırır

    Tayvan 2030-cu ilə qədər nadir torpaq metalları istehsalı üzrə ilk zavodu inşa etmək niyyətindədir.

    "Report"un "Taipei Times" qəzetinə istinadən məlumatına görə, layihənin hazırlanması ilə Sənaye Texnologiyaları Tədqiqat İnstitutu məşğul olur.

    Müəssisənin tikintisinin 2028-ci ilin sonuna kimi başa çatdırılması planlaşdırılır. Bundan sonra mütəxəssislər istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsinə başlayacaqlar.

    2030-cu ilin sonuna qədər zavodun Tayvanın ehtiyaclarının təxminən 50 %-ni qarşılayaraq hər il 500 tona qədər nadir torpaq metalları istehsal etməsi gözlənilir.

    İnstitutun rəhbəri Çan Peytzenin sözlərinə görə, qurumda artıq nadir torpaq metallarının istehsalı üzrə eksperimental xətt fəaliyyət göstərir, lakin onun gücü ildə cəmi 5 tona yaxındır.

    O qeyd edib ki, Tayvanda nadir torpaq metallarına nisbətən kiçik tələbatın olmasına baxmayaraq, onlar bir sıra yüksək texnologiyalı istehsal sahələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Çan Peytzen əlavə edib ki, adanın iqtisadi qurumları idxaldan asılılığı və ixrac məhdudiyyətləri ilə bağlı riskləri azaltmaq üçün özlərinin tədarük zəncirini formalaşdırmağa və istehsal güclərini artırmağa çalışırlar.

    Tayvan Nadir torpaq metalları
    Тайвань планирует построить первый завод по производству редкоземельных металлов
    Taiwan eyes first rare earth metals plant by 2030
    MiniBoss
    MiniBoss

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