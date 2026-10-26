Тайвань планирует построить первый завод по производству редкоземельных металлов

Тайвань намерен построить первый собственный завод по производству редкоземельных металлов, который к 2030 году сможет обеспечить половину потребностей острова в этой продукции.

Как передает Report со ссылкой на газету Taipei Times, разработкой проекта занимается Институт исследований промышленных технологий (ITRI).

Строительство предприятия планируется завершить к концу 2028 года. После этого специалисты приступят к совершенствованию производственных процессов для выхода на проектную мощность.

Ожидается, что к концу 2030 года завод сможет производить до 500 тонн редкоземельных металлов ежегодно, покрывая около 50% потребностей Тайваня.

По словам руководителя ITRI Чан Пэйцзэня, в институте уже действует экспериментальная линия по производству редкоземельных металлов, однако ее мощность составляет всего около 5 тонн в год.

Он отметил, что, несмотря на относительно небольшой спрос на редкоземельные металлы на Тайване, они имеют ключевое значение для ряда высокотехнологичных производств.

Чан Пэйцзэнь добавил, что экономические власти острова стремятся сформировать собственную цепочку поставок и увеличить производственные мощности, чтобы снизить зависимость от импорта и риски, связанные с экспортными ограничениями.