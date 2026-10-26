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    Тайвань планирует построить первый завод по производству редкоземельных металлов

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 07:13
    Тайвань планирует построить первый завод по производству редкоземельных металлов

    Тайвань намерен построить первый собственный завод по производству редкоземельных металлов, который к 2030 году сможет обеспечить половину потребностей острова в этой продукции.

    Как передает Report со ссылкой на газету Taipei Times, разработкой проекта занимается Институт исследований промышленных технологий (ITRI).

    Строительство предприятия планируется завершить к концу 2028 года. После этого специалисты приступят к совершенствованию производственных процессов для выхода на проектную мощность.

    Ожидается, что к концу 2030 года завод сможет производить до 500 тонн редкоземельных металлов ежегодно, покрывая около 50% потребностей Тайваня.

    По словам руководителя ITRI Чан Пэйцзэня, в институте уже действует экспериментальная линия по производству редкоземельных металлов, однако ее мощность составляет всего около 5 тонн в год.

    Он отметил, что, несмотря на относительно небольшой спрос на редкоземельные металлы на Тайване, они имеют ключевое значение для ряда высокотехнологичных производств.

    Чан Пэйцзэнь добавил, что экономические власти острова стремятся сформировать собственную цепочку поставок и увеличить производственные мощности, чтобы снизить зависимость от импорта и риски, связанные с экспортными ограничениями.

    Редкоземельные металлы Тайвань
    Tayvan nadir torpaq metallarının istehsalı üzrə ilk zavodu inşa etməyi planlaşdırır
    Taiwan eyes first rare earth metals plant by 2030
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