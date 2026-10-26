İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi daha iki matç keçirəcək

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 08:00
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi daha iki matç keçirəcək

    Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalında bu gün daha iki matç keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu komanda saat 11:30-da İsrail millisi ilə qarşılaşacaq.

    U-15 millisi ikinci görüşünü saat 18:15-də Haiti yığmasına qarşı keçirəcək.

    Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, U-15 millimiz daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Timor-Leste yığmasını 6:0, Andorranı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Avstraliya millisinə isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Azərbaycanın U-15 millisi Hövsan Yarış Kompleksi
    Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку
    U-15 World Cup: Azerbaijan national team to play two more matches
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