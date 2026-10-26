Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 08:00
    Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана сегодня проведет еще два матча на чемпионате мира и фестивале U-15, организованных в Баку.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова в 11:30 встретится со сборной Израиля.

    Второй матч национальная команда U-15 проведет против сборной Гаити в 18:15.

    Обе встречи состоятся на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

    Напомним, что ранее сборная Азербайджана U-15 обыграла Тимор-Лесте (6:0) и Андорру (1:0), однако уступила Австралии (1:3).

    В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены ФИФА из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi daha iki matç keçirəcək
    U-15 World Cup: Azerbaijan national team to play two more matches
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