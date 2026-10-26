Lula da Silva Braziliyanın ABŞ-nin "arxa bağça"sı olmayacağını bildirib
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2026
- 07:39
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Yenidən Braziliya Prezidenti seçilən Luis İnasio Lula da Silva bəyan edib ki, ölkəsi digər dövlətlərlə bərabərhüquqlu əsasda münasibətlər qurmaq niyyətindədir və ABŞ-dən asılılığa yol verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya lideri prezident seçkilərinin ikinci turundakı qələbəsindən sonra bildirib.
"Ölkəmiz kiminsə "arxa bağça"sı olmağa razı deyil", - o vurğulayıb.
Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США
Brazil refuses to be anyone's backyard, re-elected Lula says
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