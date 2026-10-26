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    Lula da Silva Braziliyanın ABŞ-nin "arxa bağça"sı olmayacağını bildirib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 07:39
    Lula da Silva Braziliyanın ABŞ-nin arxa bağçası olmayacağını bildirib

    Yenidən Braziliya Prezidenti seçilən Luis İnasio Lula da Silva bəyan edib ki, ölkəsi digər dövlətlərlə bərabərhüquqlu əsasda münasibətlər qurmaq niyyətindədir və ABŞ-dən asılılığa yol verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya lideri prezident seçkilərinin ikinci turundakı qələbəsindən sonra bildirib.

    "Ölkəmiz kiminsə "arxa bağça"sı olmağa razı deyil", - o vurğulayıb.

    Lula da Silva Braziliya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США
    Brazil refuses to be anyone's backyard, re-elected Lula says
    44 filmi
    44 filmi

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