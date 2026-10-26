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    Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 07:31
    Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет задним двором США

    Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена выстраивать отношения с другими государствами на равноправной основе и не допустит зависимости от США.

    Как передает Report, об этом бразильский лидер заявил после победы во втором туре президентских выборов.

    "Наша страна не согласна быть чьим-либо задним двором", - подчеркнул он.

    Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия
    Lula da Silva Braziliyanın ABŞ-nin "arxa bağça"sı olmayacağını bildirib
    Brazil refuses to be anyone's backyard, re-elected Lula says
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