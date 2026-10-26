Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена выстраивать отношения с другими государствами на равноправной основе и не допустит зависимости от США.

Как передает Report, об этом бразильский лидер заявил после победы во втором туре президентских выборов.

"Наша страна не согласна быть чьим-либо задним двором", - подчеркнул он.