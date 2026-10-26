Лула да Силва заявил, что Бразилия не станет "задним двором" США
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 07:31
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Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена выстраивать отношения с другими государствами на равноправной основе и не допустит зависимости от США.
Как передает Report, об этом бразильский лидер заявил после победы во втором туре президентских выборов.
"Наша страна не согласна быть чьим-либо задним двором", - подчеркнул он.
Lula da Silva Braziliyanın ABŞ-nin "arxa bağça"sı olmayacağını bildirib
Brazil refuses to be anyone's backyard, re-elected Lula says
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