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    Cənubi Koreya və ABŞ "Freedom Flag" birgə hərbi təlimlərinə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 06:58
    Cənubi Koreya və ABŞ Freedom Flag birgə hərbi təlimlərinə başlayıb

    Cənubi Koreya və ABŞ-nin Hərbi Hava Qüvvələri Koreya yarımadasının cənubunda "Freedom Flag" birgə təlimlərinə başlayıb.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, təlimlər oktyabrın 26-dan noyabrın 6-dək "Kunsan" aviabazasında keçirilir.

    Cənubi Koreya tərəfi "F-15K", "KF-16" və "F-35A" qırıcılarını, "KC-330" yanacaqdoldurma təyyarəsini, həmçinin "E-737" uzaqmənzilli radiolokasiya aşkaretmə və idarəetmə təyyarəsini cəlb edib.

    ABŞ tərəfindən manevrlərdə Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri və Dəniz Piyadaları Korpusunun bölmələri iştirak edir. Amerika hərbçiləri "F-16" və "F-35B" qırıcılarını, "RC-135" kəşfiyyat təyyarəsini, "MH-60S Seahawk" helikopterlərini və "MQ-9 Reaper" pilotsuz uçuş aparatlarını cəlb ediblər.

    "Freedom Flag" təlimləri ildə iki dəfə keçirilir və iki ölkənin silahlı qüvvələrinin döyüş hazırlığının və fəaliyyətlərinin uzlaşmasının yüksəldilməsinə yönəlib.

    Manevrlər zamanı hərbi qulluqçular müdafiə əməliyyatlarını, o cümlədən şərti düşmən aviasiyasının ələ keçirilməsini məşq edəcəklər. Proqram həmçinin Cənubi Koreya və ABŞ pilotları arasında təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Cənubi Koreya Hərbi təlimlər
    Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Flag
    South Korea, US launch joint air force drills dubbed Freedom Flag
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