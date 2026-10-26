Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Flag

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США приступили к совместным учениям Freedom Flag на юге Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, учения проходят с 26 октября по 6 ноября на авиабазе Кунсан.

Южнокорейская сторона задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, самолет-заправщик KC-330, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737.

Со стороны США в маневрах участвуют подразделения ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Американские военные привлекли истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

Учения Freedom Flag проводятся дважды в год и направлены на повышение боеготовности и слаженности действий вооруженных сил двух стран.

В ходе маневров военнослужащие отработают оборонительные операции, включая перехват авиации условного противника. Программа также предусматривает обмен опытом между южнокорейскими и американскими летчиками.