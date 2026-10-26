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    Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Flag

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 06:21
    Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Flag

    Военно-воздушные силы Южной Кореи и США приступили к совместным учениям Freedom Flag на юге Корейского полуострова.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, учения проходят с 26 октября по 6 ноября на авиабазе Кунсан.

    Южнокорейская сторона задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, самолет-заправщик KC-330, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737.

    Со стороны США в маневрах участвуют подразделения ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Американские военные привлекли истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения Freedom Flag проводятся дважды в год и направлены на повышение боеготовности и слаженности действий вооруженных сил двух стран.

    В ходе маневров военнослужащие отработают оборонительные операции, включая перехват авиации условного противника. Программа также предусматривает обмен опытом между южнокорейскими и американскими летчиками.

    Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Истребитель-бомбардировщик F-35 (Lightning II)
    Cənubi Koreya və ABŞ "Freedom Flag" birgə hərbi təlimlərinə başlayıb
    South Korea, US launch joint air force drills dubbed Freedom Flag
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