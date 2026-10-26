İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 26 oktyabr, 2026
    • 08:14
    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    5. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    10. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

    11. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    12. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    13. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Nəqliyyatın sıxlığı
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:28
    Xətai rayonunda cinayətkar birliyin fəaliyyəti ilə bağlı 11 nəfər saxlanılaraq həbs edilib
    Hadisə
    09:28
    İnfantino: "Sabah" və "Qarabağ" Azərbaycan futbolunun nə qədər möhtəşəm olduğunu nümayiş etdirdilər"
    Futbol
    09:09
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç yunan-Roma güləşçisi mübarizəyə başlayır
    Fərdi
    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2026)
    Maliyyə
    08:57
    İordaniyada kilsəyə hücumda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    08:43
    Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İrana səfər edəcək
    Region
    08:14
    Foto
    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Kütləvi kiberhücumlara görə Yaponiya hökumətinin təcili iclası keçiriləcək
    Digər ölkələr
    08:00
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi daha iki matç keçirəcək
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti