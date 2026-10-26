На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 26 октября, 2026
- 08:18
Будьте в курсе главных новостей!
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Сабунчинско-Забратское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
10. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
14. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.