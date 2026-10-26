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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 08:18
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Сабунчинско-Забратское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

    10. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

    11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    14. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
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    Həftənin ilk günü paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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