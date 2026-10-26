İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində "Tələbə siyahısı" qalib gəlib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 05:35
    Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində Tələbə siyahısı qalib gəlib

    Serbiyada keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində səslərin 96 %-i hesablanıb, "Tələbə siyahısı" 52,9 % səslə qalib gəlib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Azad Seçkilər və Demokratiya Mərkəzi (CeSID) və "Ipsos" agentliyi birgə məlumat yayıb.

    Yekun nəticəyə görə, "Aleksandar Vuçiç - Vahid Serbiya" siyahısı seçkilərdə 38,8 % səs toplayıb.

    Azlıqların siyahılarından parlamentə həmçinin üç mandatla Voyvodina Macarları İttifaqı (SVM), iki mandatla Alban koalisiyası, eləcə də hərəyə bir mandatla Sancaq Demokratik Partiyası və Sancaq Demokratik Fəaliyyət Partiyası daxil olacaq.

    Mandatların bölüşdürülməsinin yekun proqnozuna əsasən, "Tələbə siyahısı" 140 mandat, "Aleksandr Vuçiç - Vahid Serbiya" siyahısı isə 103 mandat qazanıb.

    Daha əvvəl A. Vuçiç seçkilərdə məğlub olduqlarını etiraf edib.

    Serbiya Aleksandar Vuçiç Növbədənkənar parlament seçkiləri
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    05:35
    Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində "Tələbə siyahısı" qalib gəlib
    Digər ölkələr
    05:13
    Donald Tramp israilliləri seçkilərdə Netanyahunu dəstəkləməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:25
    Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    03:51
    ABŞ-də dəniz məhsulları istehsalı zavodunda ammonyak çəni partlayıb
    Digər ölkələr
    03:22
    Aİ və Avropa Şurası "Tələbə siyahısı"nı Serbiyadakı seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib
    Digər ölkələr
    02:51
    Çexiyada ictimai televiziyanın maliyyələşdirilməsinin dəyişdirilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib
    Digər ölkələr
    02:26
    Antonelli "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
    Formula 1
    01:38
    Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq
    Energetika
    01:21
    Aleksandar Vuçiç növbədənkənar parlament seçkilərində məğlub olduqlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti