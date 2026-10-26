"Студенческий список" победил на выборах в Сербии с 52,9% голосов

На досрочных парламентских выборах в Сербии подсчитано 96% голосов. Победу одержал "Студенческий список", набравший 52,9%.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом свидетельствуют совместные данные Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и агентства Ipsos.

Согласно опубликованным данным, избирательный список "Александар Вучич - Единая Сербия" получил 38,8% голосов.

От партий национальных меньшинств в парламент также пройдут Союз воеводинских венгров (SVM), который получит три мандата, Албанская коалиция - два мандата, а также Санджакская демократическая партия и Партия демократического действия Санджака - по одному мандату.

Согласно итоговому прогнозу распределения мест в парламенте, "Студенческий список" получит 140 депутатских мандатов, а список "Александар Вучич - Единая Сербия" - 103.

Ранее Александар Вучич признал поражение своего блока на выборах.