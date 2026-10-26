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    Вучич признал поражение своего блока на выборах в Сербии

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 01:21
    Вучич признал поражение своего блока на выборах в Сербии

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил о поражении возглавляемого им избирательного списка "Александар Вучич - Объединенная Сербия" на досрочных парламентских выборах.

    Как сообщает балканское бюро Report, выступая в избирательном штабе Сербской прогрессивной партии, Вучич отметил, что окончательные результаты голосования пока неизвестны, однако имеющиеся данные свидетельствуют о поражении его блока.

    По его словам, ожидается, что "Студенческий список" получит 135–140 депутатских мандатов, а возглавляемый им список - около 105.

    "Окончательных результатов у нас пока нет. Многие удивятся, и вы поймете, сколько некоторые люди лгали и что выдумывали. Хочу сообщить, что список студентов - участников блокад победил. Они получат 135–140 мандатов, а мы - около 105", - заявил Вучич.

    Он добавил, что в парламенте также будет представлен Союз воеводинских венгров.

    Вучич подчеркнул, что его политическая сила продолжит борьбу и покажет, что значит быть оппозицией.

    Александар Вучич Сербия
    Aleksandar Vuçiç növbədənkənar parlament seçkilərində məğlub olduqlarını açıqlayıb
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