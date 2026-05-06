Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в Бразилии
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 03:24
Два работника школы погибли в результате вооруженного нападения на учебное заведение в штате Акри на северо-западе Бразилии.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал G1.
По его данным, несколько учащихся и сотрудников школы получили ранения. Точное число пострадавших и степень тяжести их травм уточняются.
Полиция задержала 13-летнего нападавшего.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники военной полиции.
Занятия в школе приостановлены до пятницы.
Последние новости
03:52
Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновниковДругие страны
03:24
Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в БразилииДругие страны
02:50
Фото
В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
02:45
Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном ЛиванеДругие страны
02:19
США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливуДругие страны
01:57
UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось ударуДругие страны
01:23
Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГДругие страны
01:00
"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФАФутбол
00:49