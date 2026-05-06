Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в Бразилии

Два работника школы погибли в результате вооруженного нападения на учебное заведение в штате Акри на северо-западе Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал G1.

По его данным, несколько учащихся и сотрудников школы получили ранения. Точное число пострадавших и степень тяжести их травм уточняются.

Полиция задержала 13-летнего нападавшего.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники военной полиции.

Занятия в школе приостановлены до пятницы.