В Иране считают, что новый виток конфликта с США окажется дольше предыдущего

Возможный новый виток военного противостояния между США и Ираном может стать более длительным, чем предыдущий.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

"Потенциальная война в будущем может затянуться дольше, чем предыдущие конфликты, и американский президент не сможет диктовать ни сроки, ни условия ее завершения", - заявил генерал.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее провел встречу с высшим военным командованием страны, в ходе которой дал им "важные стратегические указания" по подготовке к новому витку боевых действий. Военным, как сообщалось, было поручено подготовить обновленный список потенциальных целей в США и Израиле для нанесения ответных ударов в случае возобновления боевых действий.