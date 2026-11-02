В Иране считают, что новый виток конфликта с США окажется дольше предыдущего
- 02 ноября, 2026
- 00:11
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Возможный новый виток военного противостояния между США и Ираном может стать более длительным, чем предыдущий.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Акраминия.
"Потенциальная война в будущем может затянуться дольше, чем предыдущие конфликты, и американский президент не сможет диктовать ни сроки, ни условия ее завершения", - заявил генерал.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее провел встречу с высшим военным командованием страны, в ходе которой дал им "важные стратегические указания" по подготовке к новому витку боевых действий. Военным, как сообщалось, было поручено подготовить обновленный список потенциальных целей в США и Израиле для нанесения ответных ударов в случае возобновления боевых действий.