Во Флориде при крушении бизнес-джета погибла семья мультимиллионера - Обновлено-2

В американском штате Флорида в результате крушения частного самолета погибли девять человек, в том числе технологический предприниматель Адам Робинсон, его супруга и двое малолетних детей.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, авиакатастрофа произошла 1 ноября в округе Палм-Бич.

По информации издания, на борту самолета Learjet 60 находились основатель технологических компаний Retention.com и RB2B Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, их четырехлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли.

Вместе с ними летели няня детей Анита Мария Сетина, друзья семьи Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также двое пилотов. Все девять человек погибли.

Самолет направлялся из Остина (штат Техас) на Багамские острова, однако потерпел крушение в жилом районе города Гринакрес.

По предварительным данным следствия, воздушное судно начало разрушаться еще до столкновения с землей. Перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам об обледенении самолета и сильной турбулентности.

Причины происшествия устанавливает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

Сведения о погибших и обстоятельствах катастрофы также подтверждаются сообщениями NBC и AP.

02 ноября, 01:04

Девять человек погибли в результате крушения бизнес-джета Learjet в Гринэкресе, штат Флорида.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр транспорта США Шон Даффи.

По его словам, самолет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамские острова. На борту находились девять человек, все они погибли, сообщил министр.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с Минтрансом расследуют причины авиакатастрофы.

При этом данных о пострадавших или погибших на земле все еще нет.

02 ноября, 00:27

Во Флориде частный самолет Learjet 60 потерпел крушение на территории парка передвижных домов в округе Палм-Бич.

Об этом Report сообщает со ссылкой на New York Post.

Согласно информации, инцидент произошел в воскресенье около 13:00 по местному (22:00 по бакинскому) времени в городе Гринэкрес. Власти, по данным газеты, сообщают о многочисленных жертвах, при этом их точное число не указывается. Также неизвестно, есть ли погибшие или раненые на земле.

По предварительным данным, самолет задел дерево и оборвал линии электропередачи, после чего врезался в жилой дом. В результате столкновения произошел сильный пожар: самолет и мобильный дом были практически полностью уничтожены.

На месте работает пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.