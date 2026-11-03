Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Во Флориде при крушении бизнес-джета погибла семья мультимиллионера - Обновлено-2

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 08:30
    Во Флориде при крушении бизнес-джета погибла семья мультимиллионера - Обновлено-2

    В американском штате Флорида в результате крушения частного самолета погибли девять человек, в том числе технологический предприниматель Адам Робинсон, его супруга и двое малолетних детей.

    Как передает Report со ссылкой на New York Post, авиакатастрофа произошла 1 ноября в округе Палм-Бич.

    По информации издания, на борту самолета Learjet 60 находились основатель технологических компаний Retention.com и RB2B Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, их четырехлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли.

    Вместе с ними летели няня детей Анита Мария Сетина, друзья семьи Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также двое пилотов. Все девять человек погибли.

    Самолет направлялся из Остина (штат Техас) на Багамские острова, однако потерпел крушение в жилом районе города Гринакрес.

    По предварительным данным следствия, воздушное судно начало разрушаться еще до столкновения с землей. Перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам об обледенении самолета и сильной турбулентности.

    Причины происшествия устанавливает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

    Сведения о погибших и обстоятельствах катастрофы также подтверждаются сообщениями NBC и AP.

    Девять человек погибли в результате крушения бизнес-джета Learjet в Гринэкресе, штат Флорида.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр транспорта США Шон Даффи.

    По его словам, самолет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамские острова. На борту находились девять человек, все они погибли, сообщил министр.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с Минтрансом расследуют причины авиакатастрофы.

    При этом данных о пострадавших или погибших на земле все еще нет.

    Во Флориде частный самолет Learjet 60 потерпел крушение на территории парка передвижных домов в округе Палм-Бич.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на New York Post.

    Согласно информации, инцидент произошел в воскресенье около 13:00 по местному (22:00 по бакинскому) времени в городе Гринэкрес. Власти, по данным газеты, сообщают о многочисленных жертвах, при этом их точное число не указывается. Также неизвестно, есть ли погибшие или раненые на земле.

    По предварительным данным, самолет задел дерево и оборвал линии электропередачи, после чего врезался в жилой дом. В результате столкновения произошел сильный пожар: самолет и мобильный дом были практически полностью уничтожены.

    На месте работает пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич.

    Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Соединенные Штаты Америки (США)
    Фото
    Видео
    Floridada təyyarə qəzasında milyonçu və ailəsi həlak olub - Yenilənib-2
    Фото
    Видео
    Nine killed in plane crash in US
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    00:14
    NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружия
    Другие страны
    23:54
    Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив
    В регионе
    23:53
    Новый парламент Сербии намерен продолжить курс на вступление в ЕС
    Другие страны
    23:41
    В Стамбуле состоялось открытие VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата"
    Kультурная политика
    23:34
    Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти
    Другие страны
    23:29
    Фото
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    Внешняя политика
    23:12
    Фото
    Видео
    Азербайджанское наследие расположенного в Армении села Сарал - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    23:07
    В МИД Ирана заявили об отсутствии продвижений в переговорах с США
    В регионе
    22:57
    WSJ: Новая стратегия НАТО предусматривает удары вглубь РФ
    Другие страны
    Лента новостей