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    Пакистанские НПЗ на фоне проблем с нефтью в мире нарастили прибыль более чем в 18 раз

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 02:05
    Пакистанские НПЗ на фоне проблем с нефтью в мире нарастили прибыль более чем в 18 раз

    Совокупная прибыль крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Пакистана за последний квартал, закончившийся в сентябре, выросла более чем на 1 860% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Nikkei Asia.

    Все четыре НПЗ, котирующихся на Пакистанской фондовой бирже, сообщили о значительном увеличении чистой прибыли за квартал. Их совокупная прибыль превысила 57 млрд пакистанских рупий ($206 млн) - в прошлом году этот показатель составил $2,9 млрд пакистанских рупий.

    Лидером стал завод Attock, чья прибыль составила 18,65 млрд пакистанских рупий. Второе место занял Pakistan Refinery с доходом 13,97 млрд рупий. Следом идут Cnergyico Pk, чья прибыль составила 12,88 млрд рупий, и National Refinery с 11,57 млрд рупий.

    Cnergyico Pk зафиксировала чистый убыток в том же квартале прошлого года, поэтому ее процентный рост подсчитать невозможно, но в трех других компаниях рост превысил 1000%.

    Рост связан с увеличением маржи нефтепереработки в связи с перебоями на мировом рынке, отмечает Nikkei Asia. Нехватка топлива возникла из-за роста цен после начала войны США с Ираном и перекрытия Ормузского пролива.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Продажа прибыльной нефти Пакистан
    Pakistanın ən iri neft emalı şirkətlərinin mənfəəti 1 860 %-dən çox artıb
    Pakistan's largest oil refineries increase profits by over 1,860%
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