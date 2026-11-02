Пакистанские НПЗ на фоне проблем с нефтью в мире нарастили прибыль более чем в 18 раз

Совокупная прибыль крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Пакистана за последний квартал, закончившийся в сентябре, выросла более чем на 1 860% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Nikkei Asia.

Все четыре НПЗ, котирующихся на Пакистанской фондовой бирже, сообщили о значительном увеличении чистой прибыли за квартал. Их совокупная прибыль превысила 57 млрд пакистанских рупий ($206 млн) - в прошлом году этот показатель составил $2,9 млрд пакистанских рупий.

Лидером стал завод Attock, чья прибыль составила 18,65 млрд пакистанских рупий. Второе место занял Pakistan Refinery с доходом 13,97 млрд рупий. Следом идут Cnergyico Pk, чья прибыль составила 12,88 млрд рупий, и National Refinery с 11,57 млрд рупий.

Cnergyico Pk зафиксировала чистый убыток в том же квартале прошлого года, поэтому ее процентный рост подсчитать невозможно, но в трех других компаниях рост превысил 1000%.

Рост связан с увеличением маржи нефтепереработки в связи с перебоями на мировом рынке, отмечает Nikkei Asia. Нехватка топлива возникла из-за роста цен после начала войны США с Ираном и перекрытия Ормузского пролива.