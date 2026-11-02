Ученые в ходе исследования обратили вспять диабет 2-го типа у половины пациентов

Программа низкокалорийного питания и физических упражнений помогла добиться ремиссии диабета второго типа у 54% молодых участников за 24 недели. В группе обычного лечения показатель составил около 4%.

Как сообщает Report, результаты исследования RESET for Remission опубликованы в журнале The Lancet Regional Health - Americas.

В рандомизированном испытании в Великобритании и Канаде участвовали 96 человек от 18 до 45 лет с диабетом второго типа и ожирением, не получавших инсулин. Средний возраст составлял 38 лет. Пятьдесят участников включили в интенсивную программу, остальные 46 продолжили стандартное лечение.

Первые 12 недель программа предусматривала рацион на 800–900 килокалорий в сутки и структурированные аэробные и силовые занятия. Две тренировки в неделю проходили под наблюдением специалистов, еще одну участники выполняли самостоятельно. Затем следовали 12 недель поддержания сниженного веса и самостоятельной физической активности.

Ремиссией считали уровень гликированного гемоглобина HbA1c ниже 6,5% при отсутствии сахароснижающих препаратов не менее 12 недель. К концу наблюдения этого достигли 27 из 50 участников программы и двое из 46 в контрольной группе. При отсутствии итоговых данных участника относили к не достигшим ремиссии.

Участники интенсивной программы также потеряли больше веса: среди прошедших итоговое взвешивание среднее снижение составило около 8,4 килограмма против 1,2 килограмма в группе сравнения.