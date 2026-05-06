İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    ASK
    • 06 may, 2026
    • 11:37
    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Bu il Azərbaycanda inflyasiyaya ölkənin xarici ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya 2,79 faiz bəndi artırıcı təsir edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, il ərzində kənd təsərrüfatı istehsalçılarının qiymət indeksi inflyasiyaya 1,78 faiz bəndi artırıcı təsir edib.

    "Bu ilin mart ayında Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6 faiz bəndi möhkəmlənib və nəticədə inflyasiyaya 1 faiz azaldıcı təsir göstərib. Dövlət xərcləri və ev təsərrüfatlarının istehlakı isə 7,3 % və 9,2 % artaraq, inflyasiyaya ümumilikdə 2 faiz bəndi artırıcı təsir edib. Digər amillərin təsiri isə 2 faiz bəndi azaldıcı olub", - deyə sədr qeyd edib.

    Xatırladaq ki, AMB-nin yenilənmiş proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,9 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % olacağı gözlənilir.

    Fevralda qurum illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4 % olacağını açıqlamışdı.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İllik inflyasiya Taleh Kazımov

    Son xəbərlər

    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:20

    Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"

    Maliyyə
    15:20

    "Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    Futbol
    15:17

    Bəzi yerlərə intensiv yağış, Şahdağ və Daşkəsənə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    15:10

    AMB: Dollar əmanətlərinin sığortalanma faizinin dəyişməsində maraqlı deyilik

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti