XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi üçün xüsusi avtobuslar təşkil olunur
Mədəniyyət siyasəti
- 17 oktyabr, 2026
- 11:30
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Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə kitabsevərlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün xüsusi avtobuslar təşkil edilir.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, xüsusi avtobuslar oktyabrın 21-dən 27-dək metronun "Koroğlu" stansiyasından Bakı Ekspo Mərkəzinə hərəkət edəcək.
Sərginin iş vaxtı hər gün saat 10:00–20:00 arasıdır. Bütün ziyarətçilərin sərgi məkanına girişi ödənişsizdir.
Xatırladaq ki, XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi "Həyat ekrandan böyükdür: bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya" mövzusuna həsr olunub.
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