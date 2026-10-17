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    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi üçün xüsusi avtobuslar təşkil olunur

    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 oktyabr, 2026
    • 11:30
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi üçün xüsusi avtobuslar təşkil olunur

    Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə kitabsevərlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün xüsusi avtobuslar təşkil edilir.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, xüsusi avtobuslar oktyabrın 21-dən 27-dək metronun "Koroğlu" stansiyasından Bakı Ekspo Mərkəzinə hərəkət edəcək.

    Sərginin iş vaxtı hər gün saat 10:00–20:00 arasıdır. Bütün ziyarətçilərin sərgi məkanına girişi ödənişsizdir.

    Xatırladaq ki, XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi "Həyat ekrandan böyükdür: bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya" mövzusuna həsr olunub.

    Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Bakı Ekspo Mərkəzi XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi
    Для XII Бакинской книжной выставки выделят специальные автобусы
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