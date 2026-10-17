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    Для XII Бакинской книжной выставки выделят специальные автобусы

    Kультурная политика
    • 17 октября, 2026
    • 11:48
    Для XII Бакинской книжной выставки выделят специальные автобусы

    Для удобства посетителей XII Бакинской международной книжной выставки, которая пройдет в Бакинском экспо-центре, запускаются специальные автобусные маршруты.

    Как сообщили Report в Минкультуры, спецавтобусы будут курсировать с 21 по 27 октября от станции метро "Кёроглу" до Бакинского Экспо-центра.

    Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход для всех посетителей бесплатный.

    Книжная выставка Министерство культуры Азербайджана
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi üçün xüsusi avtobuslar təşkil olunur
    44 - Tezliklə
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