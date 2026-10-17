Для XII Бакинской книжной выставки выделят специальные автобусы
Kультурная политика
- 17 октября, 2026
- 11:48
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Для удобства посетителей XII Бакинской международной книжной выставки, которая пройдет в Бакинском экспо-центре, запускаются специальные автобусные маршруты.
Как сообщили Report в Минкультуры, спецавтобусы будут курсировать с 21 по 27 октября от станции метро "Кёроглу" до Бакинского Экспо-центра.
Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход для всех посетителей бесплатный.
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