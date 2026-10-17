Для XII Бакинской книжной выставки выделят специальные автобусы

Для удобства посетителей XII Бакинской международной книжной выставки, которая пройдет в Бакинском экспо-центре, запускаются специальные автобусные маршруты.

Как сообщили Report в Минкультуры, спецавтобусы будут курсировать с 21 по 27 октября от станции метро "Кёроглу" до Бакинского Экспо-центра.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход для всех посетителей бесплатный.