İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan neftinin qiyməti 116 dollara düşüb

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2026
    • 11:22
    Azərbaycan neftinin qiyməti 116 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,78 ABŞ dolları və ya 2,33 % azalaraq 116,26 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 116,59 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3,07 ABŞ dolları və ya 2,83 % azalaraq 105,42 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Neftin qiyməti Türkiyə Cümhuriyyəti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti ABŞ dolları
    Цена азербайджанской нефти упала до $116 за баррель
    Azeri Light oil price falls to $116 per barrel
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    14:20
    Biləsuvarda minik avtomobili aşıb, ölənlər və xəsarət alanlar var
    Hadisə
    14:19
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    14:18
    Rauf Əliyev: "Neftçi" ilə oyunda "Qarabağ"ın qələbə şansını daha çox hesab edirəm"
    Futbol
    14:17
    Bakıda İndoneziya mətbəxi və mədəniyyəti festivalı keçirilib
    Xarici siyasət
    14:09
    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    13:49
    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
    Energetika
    13:44
    Yəmənin hökumət qüvvələri Təizdə husilərin səkkiz saatlıq hücumlarını dəf ediblər
    Digər ölkələr
    13:39
    Foto
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    13:38
    IMF: Münaqişələr fonunda qlobal iqtisadiyyat üçün risklər mövcuddur
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti