Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Цена азербайджанской нефти упала до $116 за баррель

    Энергетика
    • 17 октября, 2026
    • 12:05
    Цена азербайджанской нефти упала до $116 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,78 или 2,33%, и составила $116,26.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,59 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан упала на $3,07 или 2,83%, до $105,42.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 116 dollara düşüb
    Azeri Light oil price falls to $116 per barrel
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    14:24
    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 269,4 тыс. тонн метанола
    Энергетика
    14:13
    В результате обстрелов ВС РФ по Херсону один человек погиб, 21 ранен
    Другие страны
    14:04
    В Баку прошел фестиваль индонезийской кухни и культуры
    Внешняя политика
    13:50
    Фото
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    Kультурная политика
    13:34
    Фото
    В Баку завершились учения НАТО
    Армия
    13:20
    Фото
    Азербайджан обсудил сотрудничество с МВФ и АБР в Бангкоке
    Финансы
    13:14
    Правительственные войска Йемена отразили восьмичасовые атаки хуситов в Таизе
    Другие страны
    12:59
    Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС
    Внешняя политика
    12:57
    МВФ предупредил о рисках для мировой экономики на фоне конфликтов и роста цен на энергоресурсы
    Другие страны
    Лента новостей