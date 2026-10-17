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    Paşinyanla Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 11:55
    Paşinyanla Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik-Armeniya" Paşinyanın İrəvanda Japarovla birgə brifinqdəki bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Əminəm ki, regional sülhün möhkəmləndirilməsi iqtisadi əməkdaşlıq və nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır", - N.Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, danışıqlar zamanı tərəflər siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, ticari-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı, həmçinin təhsil, elm və texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də nəzərdən keçiriblər.

    Nikol Paşinyan Sadır Japarov Qırğız Respublikası Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya regionu
    Пашинян и Жапаров обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и в ЦА
    Pashinyan, Japarov mull security issues in South Caucasus, Central Asia
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