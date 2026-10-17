Paşinyanla Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
- 17 oktyabr, 2026
- 11:55
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Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik-Armeniya" Paşinyanın İrəvanda Japarovla birgə brifinqdəki bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Əminəm ki, regional sülhün möhkəmləndirilməsi iqtisadi əməkdaşlıq və nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır", - N.Paşinyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, danışıqlar zamanı tərəflər siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, ticari-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı, həmçinin təhsil, elm və texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də nəzərdən keçiriblər.