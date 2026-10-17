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    Пашинян и Жапаров обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и в ЦА

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 11:47
    Пашинян и Жапаров обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и в ЦА

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили вопросы укрепления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

    Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление Пашиняна на совместном брифинге с Жапаровым в Ереване.

    "Уверен, что укрепление регионального мира создает новые возможности для экономического сотрудничества и развития транспортных коммуникаций", - заявил армянский премьер.

    По его словам, в ходе переговоров стороны также рассмотрели вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономических связей, развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.

    Садыр Жапаров Никол Пашинян Южный Кавказ Центральная Азия
    Paşinyanla Japarov Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
    Pashinyan, Japarov mull security issues in South Caucasus, Central Asia
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