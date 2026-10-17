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    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2026
    • 11:53
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub

    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin rəsmi brendi Bakının simvolik məkanlarından olan Qız Qalasında, həmçinin Bakı Olimpiya Stadionunda xüsusi proyeksiya ilə nümayiş etdirilib.

    AFFA-dan "Report"a verilən məlumata görə, layihə çərçivəsində turnirin rəsmi emblemi və brend elementləri hər iki məkanda xüsusi vizual effektlərlə təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, 2027-ci ildə U-20-lər arasında keçiriləcək dünya çempionatına Azərbaycan və Özbəkistan birgə ev sahibliyi edəcəklər.

    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) FIFA U-20 dünya çempionatı
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    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
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    Official brand of FIFA U20 World Cup 2027 presented in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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