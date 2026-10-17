Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион

Официальный бренд чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (U-20) 2027 представлен в Баку с помощью проекции на Девичью башню и Бакинский Олимпийский стадион.

Как передает Report со ссылкой на АФФА, в рамках презентации официальная эмблема и другие элементы турнира были продемонстрированы с использованием специальных визуальных эффектов.

Отметим, что чемпионат мира U-20 в 2027 году совместно примут Азербайджан и Узбекистан.