Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
Футбол
- 17 октября, 2026
- 12:12
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Официальный бренд чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (U-20) 2027 представлен в Баку с помощью проекции на Девичью башню и Бакинский Олимпийский стадион.
Как передает Report со ссылкой на АФФА, в рамках презентации официальная эмблема и другие элементы турнира были продемонстрированы с использованием специальных визуальных эффектов.
Отметим, что чемпионат мира U-20 в 2027 году совместно примут Азербайджан и Узбекистан.
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