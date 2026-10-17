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    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион

    Футбол
    • 17 октября, 2026
    • 12:12
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион

    Официальный бренд чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (U-20) 2027 представлен в Баку с помощью проекции на Девичью башню и Бакинский Олимпийский стадион.

    Как передает Report со ссылкой на АФФА, в рамках презентации официальная эмблема и другие элементы турнира были продемонстрированы с использованием специальных визуальных эффектов.

    Отметим, что чемпионат мира U-20 в 2027 году совместно примут Азербайджан и Узбекистан.

    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион
    Эмблему ЧМ-2027 U-20 спроецировали на Девичью башню и Олимпийский стадион

    молодежный чемпионат мира по футболу 2027 Девичья башня Бакинский олимпийский стадион
    Фото
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin brendi Bakıda nümayiş olunub
    Фото
    Official brand of FIFA U20 World Cup 2027 presented in Baku
    44 - Tezliklə
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